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Вергун о натурализации: «Остаюсь при своем мнении: хотел бы играть исключительно белорусами»

28.02.2020 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Ростислав Вергун поделился мнением о натурализации.

— Сборная впервые за последние годы обошлась без натурализованных американцев. Вопрос по ним закрыт или отложен?

— Остаюсь при своем мнении: хотел бы играть исключительно белорусами. Но есть руководство, задачи. Полагаю, ноябрь в этом вопросе станет важным Рубиконом. У нас будет лето, когда можно индивидуально поработать со Стабровским и Близнюком. Опять же надеюсь, что для Ромы Рубинштейна прошедшие матчи станут тревожным сигналом о том, что решение играть во второй лиге Израиля — не лучший вариант для профессионального роста.

 Мы однозначно станем омолаживать сборную. И, думаю, сейчас идеальное время, чтобы подготовить доморощенных разыгрывающих, которые через год-другой могут стать лидерами сборной. Португалия — хороший пример. Вся ее задняя линия — ребята в возрасте от 20 до 25 лет, – сказал Вергун.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Ростислав Вергун поделился мнением о натурализации.
 
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