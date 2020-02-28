Вергун о натурализации: «Остаюсь при своем мнении: хотел бы играть исключительно белорусами»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Ростислав Вергун поделился мнением о натурализации.

— Сборная впервые за последние годы обошлась без натурализованных американцев. Вопрос по ним закрыт или отложен?

— Остаюсь при своем мнении: хотел бы играть исключительно белорусами. Но есть руководство, задачи. Полагаю, ноябрь в этом вопросе станет важным Рубиконом. У нас будет лето, когда можно индивидуально поработать со Стабровским и Близнюком. Опять же надеюсь, что для Ромы Рубинштейна прошедшие матчи станут тревожным сигналом о том, что решение играть во второй лиге Израиля — не лучший вариант для профессионального роста.

Мы однозначно станем омолаживать сборную. И, думаю, сейчас идеальное время, чтобы подготовить доморощенных разыгрывающих, которые через год-другой могут стать лидерами сборной. Португалия — хороший пример. Вся ее задняя линия — ребята в возрасте от 20 до 25 лет, – сказал Вергун.