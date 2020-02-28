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«МЮ», «Интер», «Рома», «Севилья», «Байер», «Вулверхэмптон» и «Вольфсбург» вышли в 1/8 финала ЛЕ
28.02.2020 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Определились почти все команды, преодолевшие этап 1/16 финала
Борьбу за трофей продолжат «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Рома», «Вольфсбург», «Севилья»,
Завершили выступление в турнире «Арсенал»,
Игра между «Ред Буллом» и «Айнтрахтом» перенесена на завтра.
Жеребьевка состоится в пятницу, 28 февраля.
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Определились почти все команды, преодолевшие этап 1/16 финала Лиги Европы.
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