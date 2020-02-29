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Лига чемпионов. БГК примет «Порту»
29.02.2020 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня БГК имени Мешкова проведет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов-2019/20.
Лига чемпионов
Мужчины
Группа B
БГК им. Мешкова Беларусь – Порту Португалия
29 февраля, 19:30
Группа «В»: Киль – 20 очков (13 матчей), Веспрем – 18 (13), Виве – 16 (13),
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Сегодня БГК имени Мешкова проведет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов-2019/20.
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