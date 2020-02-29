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ЦСКА – «Урал». Шкурин остался в запасе армейцев, Золотов и Поляков выйдут в стартовом составе гостей
29.02.2020 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 29 февраля, в 20-м туре РПЛ ЦСКА будет принимать «Урал». Встреча начнется в 14:00 по белорусскому времени.
В старте ЦСКА выйдут защитник Виктор Васин и
В запасе у армейцев остался белорусский форвард
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Магнуссон, Васин, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Обляков, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Котин, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Щенников, Елеев, Марадишвили, Шкурин.
«Урал»: Годзюр, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Бумаль, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Кухарчик, Панюков.
Запасные: Баклов, Мамин, Августиняк, Емельянов, Ефремов, Бавин, Шаболин, Магомадов, Юсупов, Погребняк, Герасимов.
ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский
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ЦСКА – «Урал». Шкурин остался в запасе армейцев, Золотов и Поляков выйдут в стартовом составе гостей
Сегодня, 29 февраля, в 20-м туре РПЛ ЦСКА будет принимать «Урал».
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