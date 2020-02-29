ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦСКА – «Урал». Шкурин остался в запасе армейцев, Золотов и Поляков выйдут в стартовом составе гостей

29.02.2020 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 29 февраля, в 20-м туре РПЛ ЦСКА будет принимать «Урал». Встреча начнется в 14:00 по белорусскому времени.

В старте ЦСКА выйдут защитник Виктор Васин и Алан Дзагоев, которые в первой части сезона пропустили длительный период из-за травм.

В запасе у армейцев остался белорусский форвард Илья Шкурин, а у «Урала» Денис Поляков и Николай Золотов начнут игру с первых минут.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Магнуссон, Васин, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Обляков, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Котин, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Щенников, Елеев, Марадишвили, Шкурин.

«Урал»: Годзюр, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Бумаль, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Кухарчик, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Августиняк, Емельянов, Ефремов, Бавин, Шаболин, Магомадов, Юсупов, Погребняк, Герасимов.

ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

Tribuna.com проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика