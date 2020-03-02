ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Автомобилист» примет «Сибирь», ЦСКА против «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», московское «Динамо» – «Спартак»

02.03.2020 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилист» сыграет с «Сибирью», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком», московское «Динамо» примет «Спартак», ЦСКА – «Торпедо».

КХЛ

Кубок Гагарина

Первый раунд

Автомобилист – Сибирь
Дата проведения
2 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Ак Барс – Нефтехимик
Дата проведения
2 марта, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Динамо Москва – Спартак
Дата проведения
2 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ЦСКА – Торпедо
Дата проведения
2 марта, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилист» сыграет с «Сибирью», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком», московское «Динамо» примет «Спартак», ЦСКА – «Торпедо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сборная Беларуси заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика