|
КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Автомобилист» примет «Сибирь», ЦСКА против «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», московское «Динамо» – «Спартак»
02.03.2020 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилист» сыграет с «Сибирью»,
Кубок Гагарина
Первый раунд
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Автомобилист» примет «Сибирь», ЦСКА против «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», московское «Динамо» – «Спартак»
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилист» сыграет с «Сибирью», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком», московское «Динамо» примет «Спартак», ЦСКА – «Торпедо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)