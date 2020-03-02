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Гендиректор стадиона «Динамо»: «Здесь, помимо спорта, также должны проходить концерты, развлекательные мероприятия, ярмарки»
02.03.2020 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор стадиона «Динамо» Александр Бут-Гусаим поделился своим видением сооружения.
«Мой взгляд – это то, что стадион должен стать спортивным центром Минска. Мое видение – здесь, помимо спорта, также должны проходить концерты, развлекательные мероприятия, ярмарки разнообразные для того, чтобы эти площади, этот стадион использовался по максимуму.
Привлечь сюда людей, молодые семьи, молодежь, чтобы не только спортивная часть, чтобы стадион стал своеобразным центром для отдыха, развлечений», – сказал Бут-Гусаим.
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Гендиректор стадиона «Динамо»: «Здесь, помимо спорта, также должны проходить концерты, развлекательные мероприятия, ярмарки»
Генеральный директор стадиона «Динамо» Александр Бут-Гусаим поделился своим видением сооружения.
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