ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гендиректор стадиона «Динамо»: «Здесь, помимо спорта, также должны проходить концерты, развлекательные мероприятия, ярмарки»

02.03.2020 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор стадиона «Динамо» Александр Бут-Гусаим поделился своим видением сооружения.

«Мой взгляд – это то, что стадион должен стать спортивным центром Минска. Мое видение – здесь, помимо спорта, также должны проходить концерты, развлекательные мероприятия, ярмарки разнообразные для того, чтобы эти площади, этот стадион использовался по максимуму.

Привлечь сюда людей, молодые семьи, молодежь, чтобы не только спортивная часть, чтобы стадион стал своеобразным центром для отдыха, развлечений», – сказал Бут-Гусаим.

Александр Бут-Гусаим назначен новым гендиректором стадиона «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор стадиона «Динамо» Александр Бут-Гусаим поделился своим видением сооружения.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ходасевич о Суперкубке: «Я не думаю, что в «Шахтере» собраны слишком голодные исполнители, которые готовы рвать землю»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика