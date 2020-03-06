Белорусский борец Стародуб дисквалифицирован на 4 года. Его жена говорила, что допинг ему подсыпали в воду

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский борец греко-римского стиля Сергей Стародуб дисквалифицирован на 4 года за применение допинга.

В пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат дегидрохлор-метилтестостерон. Отсчет отстранения Стародуба ведется с 17 января 2020 года, все результаты, показанные борцом с 22 июля 2019 года аннулированы.

Стародуб – мастер спорта международного класса, победитель и призер чемпионатов Беларуси, а также различных международных соревнований.

Отметим, что ранее супруга Сергея сообщала о том, что запрещенные препараты спортсмену были подсыпаны в воду.

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