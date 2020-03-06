ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский борец Стародуб дисквалифицирован на 4 года. Его жена говорила, что допинг ему подсыпали в воду

06.03.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский борец греко-римского стиля Сергей Стародуб дисквалифицирован на 4 года за применение допинга.

В пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат дегидрохлор-метилтестостерон. Отсчет отстранения Стародуба ведется с 17 января 2020 года, все результаты, показанные борцом с 22 июля 2019 года аннулированы.

Стародуб – мастер спорта международного класса, победитель и призер чемпионатов Беларуси, а также различных международных соревнований.

Отметим, что ранее супруга Сергея сообщала о том, что запрещенные препараты спортсмену были подсыпаны в воду.

Девушка-боец уверена: допинг белорусскому чемпиону Евроигр подсыпали. Когда-то она выиграла у звезды UFC – и отдала ей пояс

Жена Стародуба: «Моему мужу и его другу Кириллу Грищенко запрещенные препараты подсыпали в воду на тренировке»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский борец греко-римского стиля Сергей Стародуб дисквалифицирован на 4 года за применение допинга.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Алиссон не сыграет с «Атлетико» в ЛЧ из-за травмы. Он может вернуться после паузы на матчи сборных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика