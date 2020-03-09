Крэйг Вудкрофт: «Мы уже начали искать игроков, которые смогут сделать «Динамо» лучше в будущем. Мы работаем над изменением ДНК нашей команды»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт рассказал о возвращении команды к тренировкам после 10-дневного перерыва.

– Расскажите о том, чем будет заниматься команда после окончания сезона.

– Мы дали игрокам некоторое время на физическое и моральное восстановление после тяжелого сезона. Сегодня мы встретились впервые после матча с московским «Динамо». На льду катались игроки, которые могут помочь национальной сборной Беларуси в ближайшее время. Им необходимо поддерживать хорошую форму. Они отработали час на площадке и больше часа в тренажерном зале. Легионеры тренировались только в зале. Они уже начали работу над своими слабыми сторонами, чтобы к следующему сезону их ликвидировать. Каждый из иностранцев будет работать по индивидуальному плану. Эта работа должна помочь им стать лучше в следующем сезоне.

– Откройте секрет, тренерский штаб следит только за игроками с контрактами «Динамо-Минск», или у всех есть шанс попасть «на карандаш»?

– Это чистая правда. Мы уже начали искать игроков, которые смогут сделать нашу команду лучше в будущем. Сейчас мы анализируем прошедший сезон, игру и вклад каждого. Мы работаем над изменением ДНК нашей команды. Мы определяем то, как она должна выглядеть, чтобы рассчитывать на положительный результат каждый вечер. Сначала мы определим позиции и формат игроков, которые нам нужны, а потом заполним эти позиции игроками с нужными нам качествами. Это логичный путь работы для продвижения вперед. Мы точно будем понимать, какой игрок нам необходим на ту или иную роль.

– Раннее, по сравнению с прошлым сезоном, начало подготовки к следующему сезону определенно благоприятно скажется на готовности команды.

– Именно так. Перед прошедшим сезоном мы отставали от нормального графика подготовки. Сейчас у нас куда больше времени для исправления ошибок перед следующим сезоном. Но для начала нам надо честно взглянуть на себя в зеркало и понять, что мы делали хорошо, а в чем ошиблись в прошлом сезоне, где мы можем серьезно добавить. Мы уже сейчас можем начать планировать нашу работу, которая будет вестись непосредственно перед сезоном, конечно, обращая внимание на нужды национальной сборной, – сказал Вудкрофт.

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