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Александр Павловец: «Мне кажется, судья просто упустил нити игры. Посмотрите, как в Англии судьи работают»

11.03.2020 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Александр Павловец поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка Беларуси против «Ислочи».

- 4 красные карточки – что это было?

– Я не знаю. Надо зайти в судейскую и спросить. Мне кажется, судья просто упустил нити игры. Он не давал бороться – любой фол сопровождался желтой карточкой. Посмотрите, как в Англии судьи работают, там такие жесткие фолы, а даже желтые не показывают. Надо чувствовать игру.

- 0:0 – это плюс или минус перед ответной игрой?

– Если брать стратегию Кубка, то главное было не пропустить дома. Ничего не потеряно, – сказал Павловец.

Напомним, матч обслуживала бригада Виталия Севостьяника.

 
 
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Защитник брестского «Динамо» Александр Павловец поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка Беларуси против «Ислочи».
 
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