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Бой Хабиб – Фергюсон могут отменить из-за коронавируса
12.03.2020 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент UFC
Ранее Уайт отрицал такое развитие событий. Бой Хабиб – Фергюсон должен состоятся 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249. Это пятая попытка UFC организовать поединок.
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Президент UFC Дэйна Уайт допустил вероятность отмены поединка между чемпионом промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
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