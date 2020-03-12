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Бой Хабиб – Фергюсон могут отменить из-за коронавируса

12.03.2020 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент UFC Дэйна Уайт допустил вероятность отмены поединка между чемпионом промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Ранее Уайт отрицал такое развитие событий. Бой Хабиб – Фергюсон должен состоятся 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249. Это пятая попытка UFC организовать поединок.

 
 
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Президент UFC Дэйна Уайт допустил вероятность отмены поединка между чемпионом промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
 
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