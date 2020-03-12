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Бюджет АБФФ в 2019 году составил 9,8 млн долларов
12.03.2020 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бюджет АБФФ в 2019 году составил 9,8 млн долларов. Доходы организации составили 13 млн долларов. Таким образом, доходы превысили расходы на 3,2 млн долларов.
Основные статьи доходов:
Основные статьи расходов:
*средний курс доллара в 2019 году составил 2,0914.
Добавим, что в 2018 году бюджет федерации составил 10,5 млн долларов, в 2017 – 8,8 млн.
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Бюджет АБФФ в 2019 году составил 9,8 млн долларов.
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