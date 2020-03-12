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Бюджет АБФФ в 2019 году составил 9,8 млн долларов

12.03.2020 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бюджет АБФФ в 2019 году составил 9,8 млн долларов. Доходы организации составили 13 млн долларов. Таким образом, доходы превысили расходы на 3,2 млн долларов.

Основные статьи доходов:

  • поступления от УЕФА/ФИФА (6,8 млн долларов)
  • спонсорская помощь (1,94 млн)
  • билеты (229,5 тыс)
  • реклама (509 тыс)
  • аренда (65,5 тыс)
  • лицензирование (16,4 тыс)
  • членские и вступительные взносы (10,5 тыс)

Основные статьи расходов:

  • подготовка и обеспечение мероприятий (6 млн долларов)
  • оплата труда (1,27)
  • налоги (799,4 тыс)
  • безвозмездная спонсорская помощь (65,3 тыс)

*средний курс доллара в 2019 году составил 2,0914.

Добавим, что в 2018 году бюджет федерации составил 10,5 млн долларов, в 2017 – 8,8 млн.

 
 
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Бюджет АБФФ в 2019 году составил 9,8 млн долларов.
 
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