Анатолий Байдачный: «На пенсию, которую сейчас дают, не то что прожить, а умереть порядочно нельзя»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Анатолий Байдачный рассказал, хватает ли ему пенсии для жизни.

– Я, наверное, жил в счастливое время и в счастливой стране. Нас не интересовали ни рынки, ни биржи, ни какие-то скачки. Зарплаты получали в рублях и жили исходя из того, сколько у тебя рублей. Каждый год все время ждали понижения цен на продукты. А наши родители вспоминали Сталина, при котором каждый Новый год обязательно понижались цены.

Помню, когда я был маленьким, учился где-то во втором классе, жил в городе Обнинск, и нас водили в бомбоубежище. Как раз был период Карибского кризиса. Все ждали, что на нас сбросят атомную бомбу. Хоть тогда мы были маленькими, все равно думал: «Неужели так мало поживем?» И этот страх вселял не СССР, а Запад. И вот, рассуждая сейчас, я понял, что в своем немолодом возрасте пришел к тому же: в мире такая обстановка, что война может начаться в любой момент.

– Вы же сейчас на пенсии? Что делаете?

– Да, на пенсии, живу нормально. Наблюдаю со стороны за всем, что происходит. Анализирую для себя. И у меня такое впечатление сложилось, что сейчас человек борется не за то, чтобы созидать, делать что-то новое, а за то, чтобы удержаться на собственном месте, на котором он может побольше украсть. У меня такое личное впечатление складывается.

– Легко ли прожить на пенсию в нынешней экономической ситуации?

– Нелегко, откровенно тяжело. У меня есть какие-то накопления, поэтому кручусь туда-сюда. Знаете, чем хорошо было в СССР? Человек мог на пенсию жить и мог еще детям помогать. Когда человек работал, он знал, что получит свою трудовую пенсию и будет на нее жить достойно. У всех была уверенность в будущем. Сейчас человек в этом не уверен. На пенсию, которую дают, не то что прожить, а умереть порядочно нельзя.

– На ваши накопления скачки доллара влияют?

– Вы поймите правильно: было столько денег – жил так, стало столько – живу немного по-другому. Жить достойно, нормально могу. Помогаю ли я внукам? В свое время я очень хорошо помог. И детям, и внукам, – сказал Байдачный.

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