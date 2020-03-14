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Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Смольский – 16-м, Бочарников – 34-м, Елетнов – 39-м

14.03.2020 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

14 марта пройдет заключительная гонка мужского Кубка мира сезона-2019/20 – пасьют на этапе в Контолахти.

За сборную Беларуси выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников и Роман Елетнов.

Дата проведения
14 марта, 15.45
Онлайн гонки

Контиолахти, Финляндия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Мартен Фуркад
3  Эмильен Жакелен
4  Ветле Шостад Кристиансен
5  Тарьей Бо
6  Бенедикт Долль
7  Кентен Фийон-Майе
8  Симон Дестье
9  Арнд Пайффер
10  Струла Хольм Лагрейд
11  Фабьен Клод
12  Себастьян Самуэльссон
13  Феликс Лейтнер
14  Матвей Елисеев
15  Антонин Гигонна
16  Антон Смольский
17  Мартин Понсилуома
18  Александр Логинов
19  Дмитрий Пидручный
20  Яков Фак
21  Йоханнес Кюн
22  Артем Прима
23  Йеспер Нелин
24  Лукас Хофер
25  Эрленд Овренг Бьонтегорд
26  Томас Бормолини
27  Клемен Бауэр
28  Корнел Пукьяну
29  Флоран Клод
30  Михал Крчмарж
31  Евгений Гараничев
32  Витаутас Строля
33  Ондржей Моравец
34  Сергей Бочарников
35  Калев Эрмитс
36  Эдуард Латыпов
37  Жереми Финелю
38  Андрей Расторгуев
39  Роман Елетнов
40  Доминик Виндиш
41  Тимофей Лапшин
42  Карим Халили
43  Теро Сеппяля
44  Миха Довжан
45  Симон Шемп
46  Лукас Фрацшер
47  Давид Коматц
48  Рок Трсан
49  Дидье Бьона
50  Рене Захна
51  Гжегож Гузик
52  Адам Вацлавик
53  Владимир Илиев
54  Мартин Егер
55  Филипп Хорн
56  Тьерри Ланже
57  Красимир Анев
58  Руслан Ткаленко
59  Томмазо Джакомель
60  Фанмин Чэн

 
 
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14 марта пройдет заключительная гонка мужского Кубка мира сезона-2019/20 – пасьют на этапе в Контолахти.
 
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