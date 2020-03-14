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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Оренбурга», «Зенит» примет «Урал»
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Источник материала:
Tribuna.com
22-й тур РПЛ стартовал матчем между «Динамо» и «Ахматом» (3:2).
Завтра «Спартак» проведет выездной матч с «Оренбургом», «Зенит» примет «Урал».
В воскресенье ЦСКА сыграет с «Уфой», «Ростов» – с «Локомотивом».
В понедельник тур завершится матчем «Тамбова» и «Крыльев Советов».
Чемпионат России
22-й тур
- Дата проведения
-
13 марта, 19.30, «Ахмат-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
10 Роши,
1:1 –
26 Рауш,
1:2 –
50, пенальти Филипп,
1:3 –
86 Скопинцев,
2:3 –
89 Глушаков.
Ахмат –
Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Гиголаев (Мбенг, 90), Глушаков, Харин, Роши, Раванелли (Бериша, 78), Ильин, Фелипе Визеу (Понсе, 59).
Динамо Москва –
Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Хильемарк, Нойштедтер, Шиманьски (Игбоун, 84), Филипп (Панченко, 76), Рауш (Плиев, 67), Комличенко.
- Предупреждения:
-
Харин
(31), Паршивлюк
(42), Раванелли
(45), Анхель
(47), Уциев
(50), Бериша
(79), Роши
(90), Комличенко
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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22-й тур РПЛ стартовал матчем между «Динамо» и «Ахматом» (3:2).
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