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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Оренбурга», «Зенит» примет «Урал»

14.03.2020 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

22-й тур РПЛ стартовал матчем между «Динамо» и «Ахматом» (3:2). 

Завтра «Спартак» проведет выездной матч с «Оренбургом», «Зенит» примет «Урал». 

В воскресенье ЦСКА сыграет с «Уфой», «Ростов» – с «Локомотивом». 

В понедельник тур завершится матчем «Тамбова» и «Крыльев Советов»

Чемпионат России

22-й тур

Ахмат – Динамо Москва 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
13 марта, 19.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Роши, 1:1 – 26 Рауш, 1:2 – 50, пенальти Филипп, 1:3 – 86 Скопинцев, 2:3 – 89 Глушаков.
АхматГородов, Уциев, Семенов, Анхель, Гиголаев (Мбенг, 90), Глушаков, Харин, Роши, Раванелли (Бериша, 78), Ильин, Фелипе Визеу (Понсе, 59).
Динамо МоскваШунин, Паршивлюк, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Хильемарк, Нойштедтер, Шиманьски (Игбоун, 84), Филипп (Панченко, 76), Рауш (Плиев, 67), Комличенко.
Предупреждения:
Харин (31), Паршивлюк (42), Раванелли (45), Анхель (47), Уциев (50), Бериша (79), Роши (90), Комличенко (90).

 

Оренбург – Спартак
Дата проведения
14 марта, 14.00, «Газовик»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Зенит – Урал
Дата проведения
14 марта, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Рубин
Дата проведения
14 марта, 19.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Сочи – Краснодар
Дата проведения
15 марта, 14.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Уфа
Дата проведения
15 марта, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ростов – Локомотив
Дата проведения
15 марта, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Тамбов – Крылья Советов
Дата проведения
16 марта, 19.30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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22-й тур РПЛ стартовал матчем между «Динамо» и «Ахматом» (3:2).
 
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