ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок мира. Гонка преследования. Херманн уйдет в гонку первой, Елена Кручинкина – 16-й, Ирина Кручинкина – 50-й

14.03.2020 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

14 марта пройдет заключительная гонка женского Кубка мира сезона-2019/20 – пасьют на этапе в Контолахти.

За Беларусь выступят Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина.

Дата проведения
14 марта, 17.45
Онлайн гонки

Контиолахти, Финляндия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Дениз Херманн
2  Франциска Пройс
3  Тириль Экхофф
4  Лиза Виттоцци
5  Маркета Давидова
6  Моника Хойниш
7  Лариса Куклина (Кузнецова)
8  Хло Шевалье
9  Ингрид Ланмарк Тандревольд
10  Селина Гаспарин
11  Жюлия Симон
12  Каролин Хорхлер
13  Селия Эмонье
14  Валентина Семеренко
15  Байба Бендика
16  Елена Кручинкина
17  Жюстин Брезаз
18  Кайса Мякяряйнен
19  Доротея Вирер
20  Ивона Фиалкова
21  Ванесса Хинц
22  Аита Гаспарин
23  Люция Харватова
24  Ирина Старых
25  Муна Брурссон
26  Эмили Калкенберг
27  Регина Ойя
28  Ханна Оберг
29  Кинга Збилут (Миторай)
30  Вита Семеренко
31  Сюзанна Мейне
32  Анастасия Меркушина
33  Каролин Коломбо
34  Кристина Ридер
35  Суви Минккинен
36  Эмма Лундер
37  Сюнневе Сулемдал
38  Фуюко Татидзаки (Сузуки)
39  Федерика Санфилиппо
40  Йоханна Скоттхайм
41  Джессика Йислова
42  Анаис Бескон
43  Лиза Тереза Хаузер
44  Светлана Миронова
45  Эльвира Карин Оберг
46  Екатерина Юрлова-Перхт
47  Мари Эдер (Лаукканен)
48  Галина Вишневская
49  Тан Цзялинь
50  Ирина Кручинкина
51  Элиза Гаспарин
52  Анна Фролина (Булыгина)
53  Юлия Джима
54  Сари Маеда (Фуруя)
55  Линн Перссон
56  Надя Мозер
57  Елена Пидгрушная
58  Ева Пускарчикова
59  Юаньмэн Чу
60  Дуня Здоуц

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 марта пройдет заключительная гонка женского Кубка мира сезона-2019/20 – пасьют на этапе в Контолахти.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Смольский – 16-м, Бочарников – 34-м, Елетнов – 39-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика