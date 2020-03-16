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Жуковский о лицензии «Ислочи»: «АБФФ здесь ни при чем. Когда мы, надеюсь, выполним все требования, то будем заявлены»
16.03.2020 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи»
– Есть ли какая-то новая информации по лицензии от
– Я считаю, что здесь вопросов к АБФФ вообще не должно быть. Все вопросы к футбольному клубу «Ислочь». Федерация футбола здесь ни при чем. Мы должны были выполнить все требования. Когда мы, надеюсь, выполним все требования, то будем заявлены на чемпионат. Претензию можно предъявлять только к клубу, а не к АБФФ, –
Напомним, что «Ислочь»
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Жуковский о лицензии «Ислочи»: «АБФФ здесь ни при чем. Когда мы, надеюсь, выполним все требования, то будем заявлены»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о проблемах клуба в получении лицензии.
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