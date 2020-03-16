Жуковский о лицензии «Ислочи»: «АБФФ здесь ни при чем. Когда мы, надеюсь, выполним все требования, то будем заявлены»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о проблемах клуба в получении лицензии.

– Есть ли какая-то новая информации по лицензии от АБФФ ?

– Я считаю, что здесь вопросов к АБФФ вообще не должно быть. Все вопросы к футбольному клубу «Ислочь». Федерация футбола здесь ни при чем. Мы должны были выполнить все требования. Когда мы, надеюсь, выполним все требования, то будем заявлены на чемпионат. Претензию можно предъявлять только к клубу, а не к АБФФ, – цитирует Жуковского пресс-служба клуба.

Напомним, что «Ислочь» не получила лицензию АБФФ для участия в чемпионате. Также сообщалось, что клуб подаст апелляцию на это решение

⭐️ Играй в фэнтези – и выигрывай призы от своих любимых клубов: БАТЭ, Брест, «Динамо»!