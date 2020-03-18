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В 2015-2019 годах на стадионе ФК «Минск» прошло 173 матча – это рекорд для Беларуси

18.03.2020 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

За период 2015-2019 годов на стадионе ФК «Минск» прошло 173 матча.

Топ-10 стадионов по числу матчей в 2015-2019 годах:

1. ФК Минск — 173 игры.

2. Борисов-Арена — 124.

3. Строитель, Солигорск — 92.

4. ОСК Брестский — 90.

5. Торпедо, Жодино — 85.

6. Трактор, Минск — 84.

7. Витебск, ЦСК — 80.

8. ЦСК Неман, Гродно — 79.

9. Слуцк, Городской — 76.

10. Мозырь, Юность — 63.

Примечание: матчи высшего уровня у мужчин — чемпионат и Кубок Беларуси, Суперкубок, сборная, еврокубки.

Стадион ФК Минск:

2015 — 12 матчей.

2016 — 35.

2017 — 41.

2018 — 43.

2019 — 40.

2020 — 2.

Всего: 173 — 153 (ЧБ), 15 (Кубок), 5 (Суперкубок).

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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За период 2015-2019 годов на стадионе ФК «Минск» прошло 173 матча.
 
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