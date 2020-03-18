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В 2015-2019 годах на стадионе ФК «Минск» прошло 173 матча – это рекорд для Беларуси
18.03.2020 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
За период 2015-2019 годов на стадионе ФК «Минск» прошло 173 матча.
Топ-10 стадионов по числу матчей в 2015-2019 годах:
1. ФК Минск — 173 игры.
2. Борисов-Арена — 124.
3. Строитель, Солигорск — 92.
4. ОСК Брестский — 90.
5. Торпедо, Жодино — 85.
6. Трактор, Минск — 84.
7. Витебск, ЦСК — 80.
8. ЦСК Неман, Гродно — 79.
9. Слуцк, Городской — 76.
10. Мозырь, Юность — 63.
Примечание: матчи высшего уровня у мужчин — чемпионат и Кубок Беларуси, Суперкубок, сборная, еврокубки.
Стадион ФК Минск:
2015 — 12 матчей.
2016 — 35.
2017 — 41.
2018 — 43.
2019 — 40.
2020 — 2.
Всего: 173 — 153 (ЧБ), 15 (Кубок), 5 (Суперкубок).
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За период 2015-2019 годов на стадионе ФК «Минск» прошло 173 матча.
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