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Шотландский специалист Ливен покинул брестское «Динамо»

18.03.2020 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Шотландский специалист Питер Ливен покидает брестское «Динамо» по истечении своего контракта.

Ливен начал работу в Бресте в апреле 2018 года. Сперва тренер занимался с командами старших лицензионных возрастов, а также консультировал дублирующий состав. Однако уже летом специалист вошел в штаб главной команды, вместе с которой за полтора года завоевал Суперкубок Беларуси и стал чемпионом нашей страны.

 
Теги: Брест
 
 
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Шотландский специалист Питер Ливен покидает брестское «Динамо» по истечении своего контракта.
 
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