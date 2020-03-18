Шотландский специалист Ливен покинул брестское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Шотландский специалист Питер Ливен покидает брестское «Динамо» по истечении своего контракта.

Ливен начал работу в Бресте в апреле 2018 года. Сперва тренер занимался с командами старших лицензионных возрастов, а также консультировал дублирующий состав. Однако уже летом специалист вошел в штаб главной команды, вместе с которой за полтора года завоевал Суперкубок Беларуси и стал чемпионом нашей страны.