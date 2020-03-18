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Шотландский специалист Ливен покинул брестское «Динамо»
18.03.2020 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Шотландский специалист Питер Ливен покидает брестское «Динамо» по истечении своего контракта.
Ливен начал работу в Бресте в апреле 2018 года. Сперва тренер занимался с командами старших лицензионных возрастов, а также консультировал дублирующий состав. Однако уже летом специалист вошел в штаб главной команды, вместе с которой за полтора года завоевал Суперкубок Беларуси и стал чемпионом нашей страны.
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Шотландский специалист Питер Ливен покидает брестское «Динамо» по истечении своего контракта.
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