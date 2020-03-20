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Дмитрий Бессмертный: «Надеюсь, таких матчей, как с «Энергетиком-БГУ», в исполнении БАТЭ в нынешнем году не повторится»
20.03.2020 13:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
«Тяжело что-то сказать по горячим следам. Ехали сюда за другим результатом. Серьезно готовились, разбирали соперника. Но в первом тайме все не заладилось. Действовали не лучшим образом, свои моменты не реализовали, а в обороне допустили несколько необязательных ошибок.
В перерыве хорошо пообщались, понимали: впереди еще 45 минут на исправление ситуации. Да и тренерский штаб внес ряд корректировок. Во втором тайме могли как минимум сравнивать счет, однако вновь подвела реализация.
Впрочем, очевидно: мы должны играть гораздо лучше. Надеюсь, таких матчей в исполнении
БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!
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Дмитрий Бессмертный: «Надеюсь, таких матчей, как с «Энергетиком-БГУ», в исполнении БАТЭ в нынешнем году не повторится»
Защитник БАТЭ Дмитрий Бессмертный прокомментировал результат матча с «Энергетиком-БГУ» (1:3).
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