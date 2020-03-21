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Александр Глеб: «Не понравилось отношение в киевском «Динамо». Я на просмотр приехал, а не на тест Купера»

21.03.2020 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший белорусский футболист Александр Глеб рассказал о просмотре в киевском «Динамо».

«Прошел его, но не вернулся. Я на просмотр приехал, а не на тест Купера. Мне тогда лет 17-18 было. Нас привезли на базу и поселили в старом здании, как в старом детском лагере. Если они приглашают на просмотр, то что это за цирк? У меня тоже самолюбие было, мне делали предложения клубы из России, но я им отказал. Для меня «Динамо» было на одном уровне со «Спартаком», но команду особо не выделял. Знал, что там Лобановский, что они здорово выступили. Но и меня же не со двора взяли.

Меня президент БАТЭ Капский попросил поехать на просмотр, они там о чем-то договаривались. Но это было не мое желание, мне не хотелось ехать в Киев, ведь у меня уже был подписан предварительный контракт со «Штутгартом». Анатолий Анатольевич не был в курсе и отправил в Киев. Наверное, хотели продать подороже.

Я не саботировал, но тест Купера не собирался бегать. Приехать на просмотр, чтобы набрать физические данные? Так это можно в любой момент сделать. На предсезонке, например. А тут приезжаешь – бегай. Для меня это бред. Когда приезжаешь, то играешь в футбол, участвуешь в тренировках, удары отрабатываешь. С основой я не тренировался. Думал, на просмотр едет человека 3, а там 50 приехали. И 80% бежали тест Купера. Где-то еще 5-6 человек не побежали. Какой в этом смысл? Для меня это дико.

Сказали идти на тренировку. Потом был какой-то турнирчик в зале. Я сыграл в первом матче, а перед вторым доктор сказал, что я не могу играть из-за пульса 140 на 80. Я говорю: у меня все нормально, просто небольшой страх, как когда идешь в поликлинику и давление подскакивает. Но доктор сказал «нет».

Это было 30 декабря. Я говорю, давайте брать билеты и ехать обратно, ведь Новый год на носу. Из «Динамо» нам звонили, говорили, чтобы мы оставались в Киеве и встретили там Новый год, а потом сборы бы продолжились. Но кто так захочет? Конечно, нет. Мы все-таки выходцы из СССР, для нас Новый год – серьезный праздник. Не буду кривить душой – мне не понравилось отношение. И потом жизнь подтвердила, что я сделал правильный выбор», – сказал Глеб.

 
 
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Бывший белорусский футболист Александр Глеб рассказал о просмотре в киевском «Динамо».
 
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