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Александр Глеб: «Не понравилось отношение в киевском «Динамо». Я на просмотр приехал, а не на тест Купера»
21.03.2020 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший белорусский футболист
«Прошел его, но не вернулся. Я на просмотр приехал, а не на тест Купера. Мне тогда лет 17-18 было. Нас привезли на базу и поселили в старом здании, как в старом детском лагере. Если они приглашают на просмотр, то что это за цирк? У меня тоже самолюбие было, мне делали предложения клубы из России, но я им отказал. Для меня «Динамо» было на одном уровне со
Меня президент БАТЭ Капский попросил поехать на просмотр, они там о чем-то договаривались. Но это было не мое желание, мне не хотелось ехать в Киев, ведь у меня уже был подписан предварительный контракт со
Я не саботировал, но тест Купера не собирался бегать. Приехать на просмотр, чтобы набрать физические данные? Так это можно в любой момент сделать. На предсезонке, например. А тут приезжаешь – бегай. Для меня это бред. Когда приезжаешь, то играешь в футбол, участвуешь в тренировках, удары отрабатываешь. С основой я не тренировался. Думал, на просмотр едет человека 3, а там 50 приехали. И 80% бежали тест Купера. Где-то еще 5-6 человек не побежали. Какой в этом смысл? Для меня это дико.
Сказали идти на тренировку. Потом был какой-то турнирчик в зале. Я сыграл в первом матче, а перед вторым доктор сказал, что я не могу играть из-за пульса 140 на 80. Я говорю: у меня все нормально, просто небольшой страх, как когда идешь в поликлинику и давление подскакивает. Но доктор сказал «нет».
Это было 30 декабря. Я говорю, давайте брать билеты и ехать обратно, ведь Новый год на носу. Из
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Александр Глеб: «Не понравилось отношение в киевском «Динамо». Я на просмотр приехал, а не на тест Купера»
Бывший белорусский футболист Александр Глеб рассказал о просмотре в киевском «Динамо».
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