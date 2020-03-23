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Наши юноши стали неоспоримыми победителями зональных соревнований по волейболу

23.03.2020 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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10 марта в ФОК «Несвиж» прошли зональные соревнования по волейболу в рамках областной спартакиады «Колосок» для детей и юношества агрогородков, сельских населенных пунктов среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. За путевку в финал сражались команды из Столбцовского, Клецкого, Копыльского, Узденского и Несвижского районов. По итогам соревнований наши юноши стали неоспоримыми победителями и вошли в финал соревнований. К успешному выступлению ребят подготовил тренер А.М. Сень.

Анастасия СИНИЦЫНА,

заместитель директора ФОЦ Несвижского района.

 


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10 марта в ФОК «Несвиж» прошли зональные соревнования по волейболу в рамках областной спартакиады «Колосок» для детей и юношества агрогородков,
 
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