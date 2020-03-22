Сергей Пушков: «Не думаю, что у «Юности» будет преимущество. У хоккеистов будет совсем другая мотивация, если они сделают шаг в финал»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Сергей Пушков поделился мнением о шестом матче серии против «Шахтера» (2:1, ОТ).

– Тяжелый матч, думаю, все это видели, видели, как команды сражались с первой до последней минуты. Особенно тяжелым выдался для нас первый период, очень много было неоправданных удалений, их можно назвать небольшим мусором с нашей стороны. Где клюшкой ударят – ну, такое. Считаю, не должно быть таких удалений в матчах плей-офф, потому что они ставят команду в положение, в котором нужно играть в меньшинстве.

Ну а все остальное было на очень хорошем уровне, мне понравилось, что ребята сражались за каждую шайбу. Наверное, это те проблемы, которые были у нас в предыдущих матчах, когда мы проигрывали: проигрывали единоборства, проигрывали шайбу, «Шахтер» больше владел шайбой в зоне атаки, для нас это была зона обороны.

Но сегодня, считаю, ребята вышли как на последний бой. Они сами понимали, что у них не было права на ошибку в сегодняшнем матче, потому что завтра бы уже ничего не было, очень хорошо к этому подготовились, бились за каждую шайбу, не проигрывали единоборства. Думаю, за их старания они сегодня добились очень важной командной победы.

- Бились, старались, сражались…

– В этих матчах так и есть, здесь нельзя говорить о каком-то красивом хоккее. Вы видели, как была забита шайба в большинстве, она была доведена до ворот вырезанием Тимо [Хильтунена], и ее добили. Так была забита и предыдущая шайба с нашей стороны, когда Александр Малявко сделал движение на ворота, и добили ее. То есть только такой, может более простой, но хоккей, который приводит к результату: чтобы шайба была больше под воротами, чтобы она не каталась по углам, не передавалась, чтобы не делались какие-то лишние передачи. Более эффективно надо играть, а не эффектно. Поэтому, мы на это и настраиваем хоккеистов сейчас.

- Тайм-аут за 30 секунд. В чем была глубина тактического хода?

– Во-первых, хотели, чтобы ребята приотдохнули, все-таки момент был такой, когда можно было решить и за 60 минут матча, 30 секунд большинства у нас было, но не получилось. Поэтому, хотели, чтобы ребята немного отдохнули.

- Психологическое преимущество сейчас на стороне «Немана»?

– Я думаю, что все одинаково, потому что и «Шахтер» почувствовал вкус побед в этой серии, и у нас то же самое. Поэтому, здесь будет решающая игра за выход в финал.

- Несмотря на победу, количество заброшенных шайб все еще беспокоит?

– Конечно, беспокоит, мы должны забивать больше. Но, думаю, для победы иногда хватает и одной шайбы. У нас сегодня их две.

- Наверняка не так планировали разыграть эту шайбу в овертайме или взятие ворот примерно так и должно было выглядеть?

– Без комментариев.

- Вам не кажется, что, несмотря на исход вторничного матча, у «Юности» уже будет преимущество, и ей достанется довольно-таки укатанная команда?

– Не думаю. У хоккеистов будет совсем другая мотивация, если они сделают шаг в финал. Они будут прекрасно понимать, что останется еще один шаг до завоевания Кубка.

- Для вас лично сегодняшний матч был одним из самых нервных за всю вашу карьеру в «Немане»?

– Он не самый волнительный, просто хотелось, чтобы ребята сделали то, что мы сегодня запланировали. И они это сегодня сделали. Нам удалось достучаться до них, объяснить, чего нам не хватало в предыдущих матчах, и они это поняли. Бились, сражались – этого нам не хватало, а сегодня это было, – сказал Пушков.