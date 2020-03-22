ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Пушков: «Не думаю, что у «Юности» будет преимущество. У хоккеистов будет совсем другая мотивация, если они сделают шаг в финал»

22.03.2020 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Сергей Пушков поделился мнением о шестом матче серии против «Шахтера» (2:1, ОТ).

– Тяжелый матч, думаю, все это видели, видели, как команды сражались с первой до последней минуты. Особенно тяжелым выдался для нас первый период, очень много было неоправданных удалений, их можно назвать небольшим мусором с нашей стороны. Где клюшкой ударят – ну, такое. Считаю, не должно быть таких удалений в матчах плей-офф, потому что они ставят команду в положение, в котором нужно играть в меньшинстве.

Ну а все остальное было на очень хорошем уровне, мне понравилось, что ребята сражались за каждую шайбу. Наверное, это те проблемы, которые были у нас в предыдущих матчах, когда мы проигрывали: проигрывали единоборства, проигрывали шайбу, «Шахтер» больше владел шайбой в зоне атаки, для нас это была зона обороны.

Но сегодня, считаю, ребята вышли как на последний бой. Они сами понимали, что у них не было права на ошибку в сегодняшнем матче, потому что завтра бы уже ничего не было, очень хорошо к этому подготовились, бились за каждую шайбу, не проигрывали единоборства. Думаю, за их старания они сегодня добились очень важной командной победы.

- Бились, старались, сражались…

– В этих матчах так и есть, здесь нельзя говорить о каком-то красивом хоккее. Вы видели, как была забита шайба в большинстве, она была доведена до ворот вырезанием Тимо [Хильтунена], и ее добили. Так была забита и предыдущая шайба с нашей стороны, когда Александр Малявко сделал движение на ворота, и добили ее. То есть только такой, может более простой, но хоккей, который приводит к результату: чтобы шайба была больше под воротами, чтобы она не каталась по углам, не передавалась, чтобы не делались какие-то лишние передачи. Более эффективно надо играть, а не эффектно. Поэтому, мы на это и настраиваем хоккеистов сейчас.

- Тайм-аут за 30 секунд. В чем была глубина тактического хода?

– Во-первых, хотели, чтобы ребята приотдохнули, все-таки момент был такой, когда можно было решить и за 60 минут матча, 30 секунд большинства у нас было, но не получилось. Поэтому, хотели, чтобы ребята немного отдохнули.

- Психологическое преимущество сейчас на стороне «Немана»?

– Я думаю, что все одинаково, потому что и «Шахтер» почувствовал вкус побед в этой серии, и у нас то же самое. Поэтому, здесь будет решающая игра за выход в финал.

- Несмотря на победу, количество заброшенных шайб все еще беспокоит?

– Конечно, беспокоит, мы должны забивать больше. Но, думаю, для победы иногда хватает и одной шайбы. У нас сегодня их две.

- Наверняка не так планировали разыграть эту шайбу в овертайме или взятие ворот примерно так и должно было выглядеть?

– Без комментариев.

- Вам не кажется, что, несмотря на исход вторничного матча, у «Юности» уже будет преимущество, и ей достанется довольно-таки укатанная команда?

– Не думаю. У хоккеистов будет совсем другая мотивация, если они сделают шаг в финал. Они будут прекрасно понимать, что останется еще один шаг до завоевания Кубка.

- Для вас лично сегодняшний матч был одним из самых нервных за всю вашу карьеру в «Немане»?

– Он не самый волнительный, просто хотелось, чтобы ребята сделали то, что мы сегодня запланировали. И они это сегодня сделали. Нам удалось достучаться до них, объяснить, чего нам не хватало в предыдущих матчах, и они это поняли. Бились, сражались – этого нам не хватало, а сегодня это было, – сказал Пушков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Сергей Пушков поделился мнением о шестом матче серии против «Шахтера» (2:1, ОТ).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Файков: «Надо забивать, реализовывать свои моменты и не заниматься ерундой, как некоторые хоккеисты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика