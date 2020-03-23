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Трансферы Ибрагимовича, Коутиньо, Вермалена и Чигринского – среди худших в «Барсе» в XXI веке по версии Marca
23.03.2020 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Marca опубликовала символическую сборную игроков «Барселоны», чьи трансферы не оправдались для клуба в XXI веке с учетом цены и ожиданий.
Вратарь: Ришар Дютрюэль.
Защитники: Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Йерри Мина.
Полузащитники: Александр Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан Роман Рикельме, Филиппе Коутиньо.
Нападающий: Златан Ибрагимович.
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Трансферы Ибрагимовича, Коутиньо, Вермалена и Чигринского – среди худших в «Барсе» в XXI веке по версии Marca
Marca опубликовала символическую сборную игроков «Барселоны», чьи трансферы не оправдались для клуба в XXI веке с учетом цены и ожиданий.
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