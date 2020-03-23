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Николай Ходасевич: «Повторяю 15 лет: не может быть у нас суперсудейства на низком уровне ЧБ. Все в мире уравновешено»
23.03.2020 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о судействе в новом сезоне.
«После матча «Слуцк» – «Славия» мне писали из Украины: не «договорняк» ли это, может быть, судья [заинтересован]? На самом деле нет. Мне кажется, что в АБФФ судейским бригадам дана установка максимально реагировать. Усилить дисциплину, сразу показывать карточки, если есть контакт – ставить пенальти. Здесь нет смысла, что кого-то «убивают». Разные судейские бригады выдерживают одну линию – исключают жесткую нормальную борьбу. Почему так происходит – не знаю. Скажу одну простую вещь, которую повторяю 15 лет: не может быть у нас суперсудейства на низком уровне ЧБ. Все в мире уравновешено, понимаете?» – сказал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Повторяю 15 лет: не может быть у нас суперсудейства на низком уровне ЧБ. Все в мире уравновешено»
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о судействе в новом сезоне.
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