Николай Ходасевич: «Повторяю 15 лет: не может быть у нас суперсудейства на низком уровне ЧБ. Все в мире уравновешено»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о судействе в новом сезоне.

«После матча «Слуцк» – «Славия» мне писали из Украины: не «договорняк» ли это, может быть, судья [заинтересован]? На самом деле нет. Мне кажется, что в АБФФ судейским бригадам дана установка максимально реагировать. Усилить дисциплину, сразу показывать карточки, если есть контакт – ставить пенальти. Здесь нет смысла, что кого-то «убивают». Разные судейские бригады выдерживают одну линию – исключают жесткую нормальную борьбу. Почему так происходит – не знаю. Скажу одну простую вещь, которую повторяю 15 лет: не может быть у нас суперсудейства на низком уровне ЧБ. Все в мире уравновешено, понимаете?» – сказал Ходасевич.

Аудитория на ЧБ не давит, никаких отговорок для лидеров и установки судьям – Ходасевич итожит старт высшей лиги