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Месси – самый высокооплачиваемый футболист мира с доходом 131 млн евро, Роналду – 2-й, Неймар – 3-й
24.03.2020 06:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Издание France Football провело исследование уровня доходов футболистов.
При анализе учитывались зарплаты игроков, доходы от имиджевых прав и заработанные за прошлый сезон бонусы.
Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал нападающий «Барселоны»
Второе место в рейтинге занял форвард «Ювентуса»
Третьим стал нападающий «ПСЖ»
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Издание France Football провело исследование уровня доходов футболистов.
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