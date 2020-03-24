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Михаил Захаров: «Это хоккеистов у нас много, а игроков мало»

24.03.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о кэмпе национальной команды.

- Перед чемпионатом у сборной Беларуси было запланировано восемь спаррингов. Как теперь будете просматривать кандидатов?

– Не знаю, как будем просматривать, у нас и хоккеистов-то «живых» по пальцам одной руки пересчитать можно. Это кажется, что их много. Хоккеистов много, а игроков мало. Вопрос скорее не в просмотре, нам нужно обкатать систему, звенья – вот здесь да, проблема. У нас пока что два спарринга в плане, все остальное отменено. Но, возможно, что-то найдем где-нибудь в августе – смотрим, планируем с федерацией, с кем еще можно сыграть. Не исключено, с теми же латвийцами проведем лишний контрольный матч. Где-то игры три постараемся найти.

- В кэмпе сейчас плюс два хоккеиста и минус один.

– Да, к сожалению, потеряли Никиту Комарова из-за безобразнейшего льда: нога попала в трещину, теперь у хоккеиста проблема с мениском. В плане льда ничего не поменялось. Тот же Евенко чуть не травмировался, да и вы подсняли падение кое-кого. Лед очень плохой, конечно, условия оставляют желать лучшего, – сказал Захаров.

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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о кэмпе национальной команды.
 
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