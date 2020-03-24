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Михаил Захаров: «Это хоккеистов у нас много, а игроков мало»
24.03.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси
- Перед чемпионатом у сборной Беларуси было запланировано восемь спаррингов. Как теперь будете просматривать кандидатов?
– Не знаю, как будем просматривать, у нас и хоккеистов-то «живых» по пальцам одной руки пересчитать можно. Это кажется, что их много. Хоккеистов много, а игроков мало. Вопрос скорее не в просмотре, нам нужно обкатать систему, звенья – вот здесь да, проблема. У нас пока что два спарринга в плане, все остальное отменено. Но, возможно, что-то найдем где-нибудь в августе – смотрим, планируем с федерацией, с кем еще можно сыграть. Не исключено, с теми же латвийцами проведем лишний контрольный матч. Где-то игры три постараемся найти.
- В кэмпе сейчас плюс два хоккеиста и минус один.
– Да, к сожалению, потеряли
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о кэмпе национальной команды.
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