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Рыженков о слабой конкуренции на ЧЕ: «Ну и что? Это проблемы тех, кто не приехал. На медалях разве написано, какие были конкуренты на трассе?»
24.03.2020 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Старший тренер белорусской мужской команды
– Поговорим о чемпионате Европы. Почему было решено везти в
– Во-первых, потому что чемпионат проходил на Родине спортсменов. Во-вторых, ребята не реализовали себя на чемпионате мира, им хотелось в какой-то степени реабилитироваться, при родных болельщиках показать хороший результат. И вы видите, что в итоге получилось.
– Беларусь победила в общекомандном медальном зачете, но при этом было немало скепсиса по поводу того, что удалось это сделать из-за отсутствия достойной конкуренции на турнире.
– Ну и что? Это проблемы тех, кто не приехал. На медалях разве написано, какие были конкуренты на трассе? Медаль чемпионата Европы остается медалью
Какой бы уровень соревнований ни был, это все равно чемпионат Европы. Не забывайте об этом. И второе – успех нам придал сил. Посмотрите, как здорово ребята отработали этапы Кубка мира после чемпионата Европы, – сказал Рыженков.
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Рыженков о слабой конкуренции на ЧЕ: «Ну и что? Это проблемы тех, кто не приехал. На медалях разве написано, какие были конкуренты на трассе?»
Старший тренер белорусской мужской команды Олег Рыженков рассказал о победе его подопечных в общекомандном медальном зачете на чемпионате Европы в Раубичах.
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