﻿ Рыженков о слабой конкуренции на ЧЕ: «Ну и что? Это проблемы тех, кто не приехал. На медалях разве написано, какие были конкуренты на трассе?». 21.by
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Рыженков о слабой конкуренции на ЧЕ: «Ну и что? Это проблемы тех, кто не приехал. На медалях разве написано, какие были конкуренты на трассе?»

24.03.2020 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер белорусской мужской команды Олег Рыженков рассказал о победе его подопечных в общекомандном медальном зачете на чемпионате Европы в Раубичах.

– Поговорим о чемпионате Европы. Почему было решено везти в Раубичи основной состав?

– Во-первых, потому что чемпионат проходил на Родине спортсменов. Во-вторых, ребята не реализовали себя на чемпионате мира, им хотелось в какой-то степени реабилитироваться, при родных болельщиках показать хороший результат. И вы видите, что в итоге получилось.

– Беларусь победила в общекомандном медальном зачете, но при этом было немало скепсиса по поводу того, что удалось это сделать из-за отсутствия достойной конкуренции на турнире.

– Ну и что? Это проблемы тех, кто не приехал. На медалях разве написано, какие были конкуренты на трассе? Медаль чемпионата Европы остается медалью чемпионата Европы, ее никуда не выкинешь. Мы в свои годы тоже выступали на этих турнирах, брали награды, и никто не стеснялся, никто ничего не говорил об уровне конкуренции. И нельзя сегодня так однозначно утверждать. Среди участников чемпионата Европы было немало именитых спортсменов из российской команды, украинской, другие сборные привезли сюда сильных спортсменов, которые тоже хотели взять медали ЧЕ.

Какой бы уровень соревнований ни был, это все равно чемпионат Европы. Не забывайте об этом. И второе – успех нам придал сил. Посмотрите, как здорово ребята отработали этапы Кубка мира после чемпионата Европы, – сказал Рыженков.

«Наши места там, где сегодня располагается элита». Рыженков – о лучшем сезоне мужского биатлона Беларуси за последние 11 лет

 
 
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Старший тренер белорусской мужской команды Олег Рыженков рассказал о победе его подопечных в общекомандном медальном зачете на чемпионате Европы в Раубичах.
 
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