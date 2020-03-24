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Вам хотят подарить новенький KIA RIO и крутые гаджеты! Скорее участвуйте в розыгрыше от belbet

24.03.2020 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Мгновенная онлайн-лотерея belbet традиционно дарит крутые призы. На этот раз – в новом игровом сезоне, который стартовал 10 февраля.

В специальном розыгрыше «Обновляй мечты!» вы можете выиграть новенький KIA RIO X LINE, и это далеко не единственный подарок от онлайн-лотереи. 

Вам хотят подарить новенький KIA RIO и крутые гаджеты! Скорее участвуйте в розыгрыше от belbet

Организаторы обещают, что без презента не останется ни один финалист: среди тех, кто пройдет в финал, belbet разыграет гаджеты от Xiaomi – от ноутбуков до электросамокатов, телевизоров и комплектов «Умный дом».

Условия розыгрыша максимально простые: читайте их на сайте belbet.

Итоги подведут 3 мая, но лучше не тяните: чем раньше вы присоединитесь к участникам, тем больше вероятность оказаться тем самым счастливчиком.

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Мгновенная онлайн-лотерея belbet традиционно дарит крутые призы.
 
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