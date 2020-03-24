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Вам хотят подарить новенький KIA RIO и крутые гаджеты! Скорее участвуйте в розыгрыше от belbet
24.03.2020 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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В специальном розыгрыше «Обновляй мечты!» вы можете выиграть новенький KIA RIO X LINE, и это далеко не единственный подарок от онлайн-лотереи.
Организаторы обещают, что без презента не останется ни один финалист: среди тех, кто пройдет в финал,
Условия розыгрыша максимально простые: читайте их на
Итоги подведут 3 мая, но лучше не тяните: чем раньше вы присоединитесь к участникам, тем больше вероятность оказаться тем самым счастливчиком.
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