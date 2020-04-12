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Жером Ротен: «Мбаппе был уже почти в «Реале». Переход отложат, но контракт с «ПСЖ» он точно не продлит»
12.04.2020 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший хавбек «ПСЖ»
«Знаю от своих источников, что Килиан Мбаппе был уже почти в «Реале».
Учитывая происходящее, очевидно, что переход Мбаппе в «Реал» отложат.
Нет ни единого шанса, что контракт Мбаппе с
«ПСЖ» согласился продать его летом, и это произойдет по соглашению сторон. Это лишь вопрос времени. Если «Реалу» понадобится лишний год, чтобы подписать Мбаппе, меня это не удивит», – описал ситуацию Ротен в интервью RMC.
Контракт, связывающий нападающего с «ПСЖ», рассчитан до окончания сезона-2021/22.
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Жером Ротен: «Мбаппе был уже почти в «Реале». Переход отложат, но контракт с «ПСЖ» он точно не продлит»
Бывший хавбек «ПСЖ» Жером Ротен рассказал о том, что форвард Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».«Знаю от своих источников, что Килиан Мбаппе был уже почти в...
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