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«Тоттенхэм» может продать Кейна за 200 млн фунтов из-за долгов
12.04.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, вероятно, согласится продать форварда
По информации Daily Mail, у «шпор» сохраняется задолженность в размере 637 млн по кредитам, выделенным на строительство нового стадиона. Еще 83 млн лондонцы задолжали другим клубам за трансферы.
Ситуация осложнится, если сезон АПЛ не будет доигран и
Если Кейна продадут за 200 млн фунтов (225 млн евро), это будет рекордный трансфер в истории футбола.
В 2017 году «ПСЖ» заплатил за Неймара «Барселоне» 198 млн фунтов (222 млн евро).
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Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, вероятно, согласится продать форварда Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 млн фунтов из-за долгов клуба.
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