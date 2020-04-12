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«Тоттенхэм» может продать Кейна за 200 млн фунтов из-за долгов

12.04.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, вероятно, согласится продать форварда Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 млн фунтов из-за долгов клуба.

По информации Daily Mail, у «шпор» сохраняется задолженность в размере 637 млн по кредитам, выделенным на строительство нового стадиона. Еще 83 млн лондонцы задолжали другим клубам за трансферы.

Ситуация осложнится, если сезон АПЛ не будет доигран и «Тоттенхэм» недополучит финансовых средств, в частности, за телеправа.

Если Кейна продадут за 200 млн фунтов (225 млн евро), это будет рекордный трансфер в истории футбола.

В 2017 году «ПСЖ» заплатил за Неймара «Барселоне» 198 млн фунтов (222 млн евро).

Кейн об уходе из «Тоттенхэма»: «Если не будем расти, я не из тех, кто останется, чтобы остаться»

 
 
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Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, вероятно, согласится продать форварда Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 млн фунтов из-за долгов клуба.
 
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