Ракитич об уходе из «Барсы»: «Я не мешок картошки. Сам решу свое будущее»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал информацию о своем вероятном уходе из клуба, а также то, что он может стать частью сделок по Лаутаро Мартинесу («Интер») или Неймару («ПСЖ»).

«Я не мешок картошки. Я сам решу свое будущее.

Хочу быть там, где я нужен, где меня любят и уважают. Если здесь – прекрасно, если нет, то буду играть там, где я решу», – сказал хорват, чей контракт с каталонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

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