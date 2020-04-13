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Ракитич об уходе из «Барсы»: «Я не мешок картошки. Сам решу свое будущее»
13.04.2020 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
«Я не мешок картошки. Я сам решу свое будущее.
Хочу быть там, где я нужен, где меня любят и уважают. Если здесь – прекрасно, если нет, то буду играть там, где я решу», – сказал хорват, чей контракт с каталонским клубом рассчитан до июня 2021 года.
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