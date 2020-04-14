|
Олег Дулуб: «Для меня было непонятно. Когда пришел в БАТЭ, семь человек были травмированы»
14.04.2020 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Дулуб вспомнил о своей работе в
«Считаю, в
Я четко обозначил, что футболисты играют в футбол. Если вы легкоатлеты, то бегайте вокруг поля по дорожке. Что и делают игроки, когда восстанавливаются. Доктору по восстановлению говорил, что футболистов нужно восстанавливать через мяч. И третье, если вы на велосипеде, то вы велосипедная группа. Насчет слов Риоса, я после позвонил Алексею и объяснил все.
Это все в шутку говорилось. Потом странно было читать комментарии, что я кого-то этим обидел. Если кого-то обидел, то всегда приношу извинения. Если нет чувства юмора, что сделать», – сказал Дулуб.
Кто победит – БАТЭ или «Торпедо-БелАЗ»? Можно заряжать, ведь здесь первая ставка без риска
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Олег Дулуб вспомнил о своей работе в БАТЭ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)