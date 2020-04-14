Олег Дулуб: «Для меня было непонятно. Когда пришел в БАТЭ, семь человек были травмированы»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб вспомнил о своей работе в .

«Считаю, в БАТЭ качественную «предсезонку» провели. Для меня было непонятно. Когда пришел в команду, семь человек были травмированы.

Я четко обозначил, что футболисты играют в футбол. Если вы легкоатлеты, то бегайте вокруг поля по дорожке. Что и делают игроки, когда восстанавливаются. Доктору по восстановлению говорил, что футболистов нужно восстанавливать через мяч. И третье, если вы на велосипеде, то вы велосипедная группа. Насчет слов Риоса, я после позвонил Алексею и объяснил все.

Это все в шутку говорилось. Потом странно было читать комментарии, что я кого-то этим обидел. Если кого-то обидел, то всегда приношу извинения. Если нет чувства юмора, что сделать», – сказал Дулуб.

Алексей Риос: «У меня к Дулубу была претензия из-за отношения к травмированным игрокам. Он отпускал разные шутки, называл велосипедной группой»

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