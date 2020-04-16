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«Сочи» продлил контракт с Андриевским
16.04.2020 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
51-летний специалист продолжит работу в клубе в сезоне-2020/21, информирует официальный сайт клуба.
Андриевский возглавил «Сочи» в октябре 2019 года.
Под его руководством команда провела 40 матчей, в которых одержала 19 побед и набрала 42 очка.
По итогам минувшего сезона
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«Сочи» продлил контракт с главным тренером Александром Андриевским.
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