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«Сочи» продлил контракт с Андриевским

16.04.2020 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Сочи» продлил контракт с главным тренером Александром Андриевским.

51-летний специалист продолжит работу в клубе в сезоне-2020/21, информирует официальный сайт клуба.

Андриевский возглавил «Сочи» в октябре 2019 года.

Под его руководством команда провела 40 матчей, в которых одержала 19 побед и набрала 42 очка.

По итогам минувшего сезона КХЛ клуб занял 9-е место в таблице Запада.

 

 
 
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«Сочи» продлил контракт с главным тренером Александром Андриевским.
 
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