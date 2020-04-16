Элис Бакай: «Думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Элис Бакай отметил, что Месси и Роналду завидуют белорусским футболистам.

«Я думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси, потому что только здесь можно играть в футбол.

Играть сейчас нелегко, но что поделать? После тренировок всегда оставался дома, так как на улице не безопасно», – сказал Бакай.