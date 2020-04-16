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Элис Бакай: «Думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси»
16.04.2020 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Элис Бакай отметил, что Месси и Роналду завидуют белорусским футболистам.
«Я думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси, потому что только здесь можно играть в футбол.
Играть сейчас нелегко, но что поделать? После тренировок всегда оставался дома, так как на улице не безопасно», – сказал Бакай.
В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!
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