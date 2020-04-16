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Дмитрий Лебедев: «Есть федерация. Думаю, что там люди с головой сидят. И если что-то будет не так, то отложат старт чемпионата»

16.04.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок ФК «Крумкачы» Дмитрий Лебедев поделился мнением о том, нужно ли было откладывать старт чемпионата Беларуси в первой лиге.

– Слышали что-нибудь про тяжелую эпидемиологическую ситуацию в Лунинецком районе? У вас домашний матч с «Гранитом» на этой неделе. Не страшно ли играть?

– Да, я сегодня почитал. Вы знаете, опасность есть, конечно. Переживаешь за близких, за родственников, за себя тоже. А что делать? Нам сказали играть – мы играем.

– Стоило ли отложить старт первой лиги в связи с пандемией?

– Сложно сказать. Команды ведь готовились. Но я же не решаю. Есть федерация. Я думаю, что там люди с головой сидят. И если где-то что-то будет не так, то, думаю, отложат старт чемпионата. Поэтому ждем каких-то новостей.

Мы готовимся к игре в штатном режиме. Что-то комментировать здесь сложно. Понятно, что ситуация непростая. Я думаю, что там люди квалифицированные, они разберутся. Будем надеяться на хорошее.

– На сколько адекватны те меры, которые принимает наше государство?

– Вы знаете, мне кажется, наше государство предпринимает по максимуму все меры. Большинство, конечно, зависит от самих людей, то есть меньше посещать массовые мероприятия. Мы-то в принципе потренировались и домой поехали – практически каждый на машине.

Руки мыть, лицо мыть, антисептиками пользоваться надо по возможности. Я как-то верю нашему государству и думаю, что у них все под контролем, – сказал Лебедев корреспонденту Tribuna.com.

В Беларуси зарегистрировано 4204 случаев COVID-19. Умерли 40 пациентов.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Новости
 
 
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Игрок ФК «Крумкачы» Дмитрий Лебедев поделился мнением о том, нужно ли было откладывать старт чемпионата Беларуси в первой лиге.
 
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