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Австрия и Чехия готовятся к футбольным чемпионатам

16.04.2020 17:42 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Профессиональные футболисты Австрии и Чехии  с 20 апреля вернутся к совместным тренировкам. Сначала они будут проходить в небольших группах - по шесть игроков в каждой, причем в постоянном составе. Точная дата возобновления чемпионата пока не называется. Австрийские СМИ предположили, что матчи могут начаться уже в мае. В Чехии  разрешены коллективные тренировки  в небольших группах на свежем воздухе. И если все пойдет по плану, стандартные матчи могут возобновить с 8 июня.

 
 
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Профессиональные футболисты Австрии и Чехии  с 20 апреля вернутся к совместным тренировкам. Сначала они будут проходить в небольших группах - по шесть игроков в...
 
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