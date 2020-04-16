Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Австрия и Чехия готовятся к футбольным чемпионатам Профессиональные футболисты Австрии и Чехии с 20 апреля вернутся к совместным тренировкам. Сначала они будут проходить в небольших группах - по шесть игроков в...

Профессиональные футболисты Австрии и Чехии с 20 апреля вернутся к совместным тренировкам. Сначала они будут проходить в небольших группах - по шесть игроков в каждой, причем в постоянном составе. Точная дата возобновления чемпионата пока не называется. Австрийские СМИ предположили, что матчи могут начаться уже в мае. В Чехии разрешены коллективные тренировки в небольших группах на свежем воздухе. И если все пойдет по плану, стандартные матчи могут возобновить с 8 июня.