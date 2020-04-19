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БАТЭ повторил свой антирекорд по очкам после 5 туров
19.04.2020 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня БАТЭ не смог одолеть
Борисовский клуб повторил свой антирекорд по набранным баллов после пяти стартовых матчей в чемпионате. Такое же количество очков было и в сезоне-2000. Тогда команда завершила турнир на второй позиции.
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Сегодня БАТЭ не смог одолеть «Торпедо-БелАЗ» (0:0).
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