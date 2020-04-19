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БАТЭ повторил свой антирекорд по очкам после 5 туров

19.04.2020 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БАТЭ не смог одолеть «Торпедо-БелАЗ» (0:0). Таким образом, команда Кирилла Альшевского набрала семь очков после пяти туров.

Борисовский клуб повторил свой антирекорд по набранным баллов после пяти стартовых матчей в чемпионате. Такое же количество очков было и в сезоне-2000. Тогда команда завершила турнир на второй позиции.

В таблице чемпионата-2020 после 5 туров БАТЭ располагается на 8-м месте.

 
 
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Сегодня БАТЭ не смог одолеть «Торпедо-БелАЗ» (0:0).
 
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