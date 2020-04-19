БАТЭ повторил свой антирекорд по очкам после 5 туров

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БАТЭ не смог одолеть (0:0). Таким образом, команда Кирилла Альшевского набрала семь очков после пяти туров.

Борисовский клуб повторил свой антирекорд по набранным баллов после пяти стартовых матчей в чемпионате. Такое же количество очков было и в сезоне-2000. Тогда команда завершила турнир на второй позиции.

В таблице чемпионата-2020 после 5 туров БАТЭ располагается на 8-м месте.