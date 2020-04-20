Йонас Энрот: «Тэйлор взял белорусский паспорт

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь минского Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт. Об этом сообщил экс-голкипер «зубров» .

– Дэнни Тэйлор взял белорусский паспорт. У них (в Беларуси – Tribuna.com), вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков, — сказал Энрот.

Добавим, что в прошлом сезоне 33-летний Тэйлор сыграл 20 матчей за «Динамо», при коэффициенте надежности 3,98 и 86,7% отраженных бросков. По проценту отраженных бросков он являлся худшим вратарем , кто провел более 10 матчей.

Ростислав Зиновенко: «Вратари в Беларуси? Проблема в том, что их нужно развивать. Например, ситуация в «Динамо», когда был Энрот, а к нему еще подписывают Тейлора. Нет чтобы наших парней наигрывать»