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Йонас Энрот: «Тэйлор взял белорусский паспорт

20.04.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт. Об этом сообщил экс-голкипер «зубров» Йонас Энрот.

– Дэнни Тэйлор взял белорусский паспорт. У них (в Беларуси – Tribuna.com), вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков, — сказал Энрот.

Добавим, что в прошлом сезоне 33-летний Тэйлор сыграл 20 матчей за «Динамо», при коэффициенте надежности 3,98 и 86,7% отраженных бросков. По проценту отраженных бросков он являлся худшим вратарем КХЛ, кто провел более 10 матчей.

Ростислав Зиновенко: «Вратари в Беларуси? Проблема в том, что их нужно развивать. Например, ситуация в «Динамо», когда был Энрот, а к нему еще подписывают Тейлора. Нет чтобы наших парней наигрывать»

 
 
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Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт.
 
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