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Йонас Энрот: «Тэйлор взял белорусский паспорт
20.04.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь минского
– Дэнни Тэйлор взял белорусский паспорт. У них (в Беларуси – Tribuna.com), вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков, — сказал Энрот.
Добавим, что в прошлом сезоне
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Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт.
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