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Юрий Вернидуб: «В этом году Бресту проиграли две игры. Ребятам сказал, что нужно отдавать долги»

25.04.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над брестским «Динамо» (2:0) в матче шестого тура чемпионата Беларуси.

«Нам на старте сезона везет: то с «Торпедо-БелАЗ» три игры в самом начале, то сейчас с брестским «Динамо». С «Динамо» всегда приятно играть – команда-чемпион, классная команда. В этом году мы две игры проиграли. Суперкубок проиграли и Кубок Беларуси первую игру 2:0. Поэтому, я ребятам говорил, что нужно наконец-то собраться и отдать долги.

Хорошая игра с обеих сторон. Со стороны и «Динамо», и со стороны «Шахтера». Мы забили два мяча, сегодня победили 2:0. Ребята, коллектив, просто выиграли. Те пять туров, которые мы провели, те ничьи, поражения – были неправильными. Если посмотреть статистику, мы идем на первом месте по отбору мяча, по ударам. А забить никак не можем. А сегодня забили.

– Вы сказали, что выпустили сегодня Николу Антича и он сразу здорово вошел в первом тайме. Обыгрывает, прокидывает между ног сопернику Юзепчуку, зарабатывает на себе желтую карточку, вторую, отыгрывается в стенку с Балановичем, простреливает в штрафную, забиваете первый мяч. Насколько вам не хватало этого футболиста? На сколько он сейчас пришелся ко двору и усилил команду?

– Я не хочу кого-то лично одного выделять. Я всегда люблю, когда у нас команда – это одно целое. Есть там в заявке 25 человек, и я доволен каждым из этих 25. Ту подготовку, которую мы провели на сборах, тот футбол который они там показывали – я очень был рад и думал, что все должно быть хорошо.

Но, видите, как бывает в реалиях. Начался сезон, первую игру за Суперкубок проиграли. Плюс, проанализировали хорошо те игры, которые мы проиграли «Динамо-Брест». Те игры мы, по сути, проигрывали в первые 10-15 минут. Пропускали быстрый гол и потом Брест закрывался и очень здорово это делал, а мы никак не могли взломать.

Сегодня мы немного по-другому сыграли. У нас задача была наоборот, как можно дальше оттянуть возможности, не дать забить Бресту. Наоборот, поймать шанс, забить гол. И тогда они уже будут раскрываться, что и показала игра.

У нас кроме этого еще было много шансов, когда четыре в два выбегали и три в два. Это не реализовали. Есть над чем работать.

– А когда выбегали в концовке первого тайма пять в два?

– Четыре в два. Видите, молодость, азарт. Где-то не хватает того мастерства. Мастерство всегда придет, самое важное, чтобы у ребят было желание работать на тренировках и отрабатывать.

– Сегодня на позиции десятки сыграл Юрий Кендыш. Насколько вы довольны тем, как он сыграл на этой позиции?

– Нормально. Юра до этого играл в чемпионате Молдовы в этой позиции. У нас Диасамидзе внезапно заболел, травму получил Лулаку, Политевич тоже пропускал из-за карточек. Ну это в принципе тоже самое, что и для «Динамо-Брест» два центральных защитника выпали. Это большая потеря для них, для команды. В принципе в равных условиях были, – сказал Вернидуб после матча, передает корреспондент Tribuna.com.

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над брестским «Динамо» (2:0) в матче шестого тура чемпионата Беларуси.
 
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