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Ковальчук о 14-месте брестского «Динамо»: «Потеряли много очков. Неприятно, но это не катастрофично»

25.04.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче шестого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

Отметим, что пресс-конференция проходила в режиме онлайн.

– Многое решил первый гол. Нам пришлось еще больше раскрываться, оставлять свободные зоны. Но мое мнение, что в созидании моментов мы точно не проиграли. Проиграли в исполнении.

– Сегодня не было Кики, не было Хачериди. На сколько отсутствие этих игроков сказалось на результате?

– Думаю, любой тренер не хочет менять центральную зону защиты. Игроков, которые играют постоянно. Они чувствуют друг друга. У нас Саша несколько игр не играл, а про Олега Веретило я говорю, что это не его профильная позиция. Максим Витус с повреждением вышел. Понятно, что это сыграло. Однозначно, не в нашу пользу. Конечно, у «Шахтера» тоже свои проблемы. Но я к ребятам в принципе претензий не имею. Как смогли сыграли на этих позициях.

– Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей. Будете обжаловать решение? Насколько это жесткое наказание?

– Мы разговаривали с руководством клуба. Какие-то действия будут предприниматься.

– Витус вышел с повреждением. В середине второго тайма случилось так, что его унесли на носилках и в этот же момент забивали второй мяч футболисты «Шахтера», когда Витус лежал в своей штрафной. Это по правилам фейр-плэй или нет?

– Команда, которая владеет мячом, делает это по своему усмотрению. Судья не свистит, и они решили продолжить атаку.

– А что с Витусом?

– Его беспокоило колено и раньше. Но во многом от безысходности мы решили поставить Максима. Он сказал: «Я готов». Посмотрим. Надеюсь, что повреждение несерьезное.

– Вас пугает количество травм на старте сезона?

– Здесь сложно сказать. Травмы различные. Меня беспокоит то, что есть достаточно мышечных травм. Разбираемся в причинах. Надеюсь, что мы пришли к правильным решениям и сделали выводы. Надеюсь, что это сработало. Но пока такая ситуация.

– 14-е место в чемпионате после шести туров. Это как вообще для чемпиона?

– Неприятно. Понятно, что все команды теряют очки. Старт очень важен. Потеряли много очков. Понятно, что это не катастрофично. Три очка до первого места или четыре. Может, завтра чуть больше будет. Но все в наших руках. Неприятно местоположение в таблице, но не критично.

– Как вам формат пресс-конференций онлайн?

– Непривычно, но нормально, – сказал Ковальчук.

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче шестого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент...
 
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