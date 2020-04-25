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Ковальчук о 14-месте брестского «Динамо»: «Потеряли много очков. Неприятно, но это не катастрофично»
25.04.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо»
Отметим, что пресс-конференция проходила в режиме онлайн.
– Многое решил первый гол. Нам пришлось еще больше раскрываться, оставлять свободные зоны. Но мое мнение, что в созидании моментов мы точно не проиграли. Проиграли в исполнении.
– Сегодня не было Кики, не было Хачериди. На сколько отсутствие этих игроков сказалось на результате?
– Думаю, любой тренер не хочет менять центральную зону защиты. Игроков, которые играют постоянно. Они чувствуют друг друга. У нас Саша несколько игр не играл, а про
– Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей. Будете обжаловать решение? Насколько это жесткое наказание?
– Мы разговаривали с руководством клуба. Какие-то действия будут предприниматься.
– Витус вышел с повреждением. В середине второго тайма случилось так, что его унесли на носилках и в этот же момент забивали второй мяч футболисты
– Команда, которая владеет мячом, делает это по своему усмотрению. Судья не свистит, и они решили продолжить атаку.
– А что с Витусом?
– Его беспокоило колено и раньше. Но во многом от безысходности мы решили поставить Максима. Он сказал: «Я готов». Посмотрим. Надеюсь, что повреждение несерьезное.
– Вас пугает количество травм на старте сезона?
– Здесь сложно сказать. Травмы различные. Меня беспокоит то, что есть достаточно мышечных травм. Разбираемся в причинах. Надеюсь, что мы пришли к правильным решениям и сделали выводы. Надеюсь, что это сработало. Но пока такая ситуация.
– 14-е место в чемпионате после шести туров. Это как вообще для чемпиона?
– Неприятно. Понятно, что все команды теряют очки. Старт очень важен. Потеряли много очков. Понятно, что это не катастрофично. Три очка до первого места или четыре. Может, завтра чуть больше будет. Но все в наших руках. Неприятно местоположение в таблице, но не критично.
– Как вам формат пресс-конференций онлайн?
– Непривычно, но нормально, – сказал Ковальчук.
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Ковальчук о 14-месте брестского «Динамо»: «Потеряли много очков. Неприятно, но это не катастрофично»
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