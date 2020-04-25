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Вернидуб о чемпионате Беларуси: «Вы посмотрите, какой накал, какая борьба. Это супер. Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем»

26.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб после матча чемпионата Беларуси с брестским «Динамо» (2:0) поделился ожиданиями от встречи в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси с этой же командой. В первой игре «Шахтер» уступил 0:2, передает корреспондент Tribuna.com.

– Юрий Николаевич, этот матч перед ответной игрой полуфинала Кубка насколько дает вам пищу для размышления? Насколько дает задел для оптимизма?

– Скажу одно: 0:2 после первого матча счет неприятный, но в любой игре есть шанс. Самое важное – верить в этот шанс. Выходить, сражаться, а там сама игра покажет. Бывало в моей карьере и 3:0 мы проигрывали «Динамо» Киев, но вырывали 4:4. Бывало, мы и «Фейеноорду» 3:0 проигрывали вырывали, но в конце, единственное, пропустили и не попадали в группу. Футбол тем и интересен. Есть шансы, шансы всегда есть. Надо выходить и сражаться до конца.

Конечно, преимущество есть какое-то со стороны команды «Динамо-Брест». Я думаю, что мы приложим максимум усилий, чтобы постараться нивелировать эту разницу.

– А психологически спал груз после старта, которого у вас никогда не было?

– После двух поражений от того же «Динамо» 2:0 с таким же счетом выиграть – это в любом случае психологический прорыв. Я думаю, нельзя говорить, что у нас все классно. Нужно забыть эту игру и готовиться к следующей. Это футбол: сегодня выиграл, а завтра проиграл. Тем более в Беларуси в этом году чемпионат шикарный.

Смотрю, как играют другие команды, и не могу понять, что происходит и как. Это ж класс. Пишут, мол, нету футбола. Ну, ребята, вы посмотрите футбол. Я всегда удивлялся и мне нравился польский футбол, потому что в польском футболе чемпионат всегда до последнего тура, до последнего тура там решается первое, второе и третье место. А что, сейчас в Беларуси не то же самое? Вы посмотрите, какой накал, какая борьба. Это супер. Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем. И выбирают классных футболистов себе в чемпионаты. Та же Россия считает, что у них супер чемпионат…  Надо показывать и продавать, пока есть такая возможность, – сказал Вернидуб, передает корреспондент Tribuna.com.

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб после матча чемпионата Беларуси с брестским «Динамо» (2:0) поделился ожиданиями от встречи в ответном матче полуфинала Кубка...
 
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