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Мир спорта оживает. Все факты и яркие идеи атлетов из соцсетей
26.04.2020 12:34 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОживает и мир спорта. В Южной Корее уже стартовали бейсбольные игры.
Пока они проходят без зрителей. О готовности возобновить сезон заявляет немецкая футбольная Бундеслига.
Все факты, а также самые яркие идеи атлетов из соцсетей собрал Станислав Липский (видео).
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Оживает и мир спорта. В Южной Корее уже стартовали бейсбольные игры. Пока они проходят без зрителей. О готовности возобновить сезон заявляет немецкая...
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