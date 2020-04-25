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Мир спорта оживает. Все факты и яркие идеи атлетов из соцсетей

26.04.2020 12:34 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Оживает и мир спорта. В Южной Корее уже стартовали бейсбольные игры.

Мир спорта оживает. Все факты и яркие идеи атлетов из соцсетей

Пока они проходят без зрителей. О готовности возобновить сезон заявляет немецкая футбольная Бундеслига.

Мир спорта оживает. Все факты и яркие идеи атлетов из соцсетей

Все факты, а также самые яркие идеи атлетов из соцсетей  собрал Станислав Липский (видео).
 
 
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Оживает и мир спорта. В Южной Корее уже стартовали бейсбольные игры. Пока они проходят без зрителей. О готовности возобновить сезон заявляет немецкая...
 
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