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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона, сообщает NY Post. Отмечается, что пока речь идет в основном не о деталях продолжения...

НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона, сообщает NY Post. Отмечается, что пока речь идет в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях. Так, по-прежнему популярной остается идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Торонто и Коламбус называются среди главных кандидатов на это звание. На встрече замечены Гэри Беттмэн, его заместитель, руководитель профсоюза Дон Фер и ряд игроков, включая Джона Тавареса. Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта.