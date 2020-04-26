Андрей Орловский: «В идеале было бы одновременно набить рожу Федору и Овериму»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский признался, что хотел бы провести реванши против Федора Емельяненко и Алистера Оверима .

«В идеале было бы набить рожу им двоим и одновременно. Но пока у меня уже есть следующий соперник. А как будет дальше, поглядим.

Что касается того, можно ли считать Федора одним из лучших бойцов в истории, то, безусловно, как бы то ни было, Емельяненко знают, он был чемпионом Pride.

В нашем бою он одержал победу. Ошибки или не ошибки с моей стороны, но факт остаётся фактом. Да, у него своя ниша», – сказал Орловский.

Орловский встречался с Емельяненко и Оверимом в октагоне. Обоим проигрывал нокаутом.