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Андрей Орловский: «В идеале было бы одновременно набить рожу Федору и Овериму»

26.04.2020 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский признался, что хотел бы провести реванши против Федора Емельяненко и Алистера Оверима.

«В идеале было бы набить рожу им двоим и одновременно. Но пока у меня уже есть следующий соперник. А как будет дальше, поглядим.

Что касается того, можно ли считать Федора одним из лучших бойцов в истории, то, безусловно, как бы то ни было, Емельяненко знают, он был чемпионом Pride.

В нашем бою он одержал победу. Ошибки или не ошибки с моей стороны, но факт остаётся фактом. Да, у него своя ниша», – сказал Орловский. 

Орловский встречался с Емельяненко и Оверимом в октагоне. Обоим проигрывал нокаутом. 

 

 
 
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский признался, что хотел бы провести реванши против Федора Емельяненко и Алистера Оверима.
 
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