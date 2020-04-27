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Дмитрий Басков: «Безраздельное доминирование двух-трех клубов ведет к стагнации КХЛ»
27.04.2020 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо»
«Жесткий потолок обуздает гонку бюджетов и позволит командам, не обладающим серьезным финансовым потенциалом, создавать лидерам настоящую конкуренцию.
Жесткий пол, в свою очередь, потребует от таких клубов, как
Введение жестких потолка и пола зарплат прорабатывалось давно и полностью соответствует долговременной стратегии развития КХЛ. Все понимают причины, которые привели к принятию этой стратегии.
Их две – необходимость снижения господдержки и, одновременно, требование повышения спортивной конкуренции, без которой невозможно наращивать коммерческую составляющую лиги, привлекать на трибуны болельщиков и развивать игроков.
Все понимают, что безраздельное доминирование двух-трех клубов ведет к стагнации КХЛ и бьет по интересам остальных команд.
Какой смысл участвовать в турнире, если ты заранее обречен на поражение? Какой смысл ходить на трибуны, если результат матча известен до его начала? А ведь именно такое положение складывалось в лиге в последнее время», – сказал Басков.
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков дал комментарий о потолке зарплат КХЛ.
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