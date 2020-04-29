Гегам Кадимян: «Хочу закрепиться в основном составе «Немана», чтобы своей игрой обратить на себя внимание и вернуться в сборную Армении»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Немана» Гегам Кадимян рассказал, как оказался в гродненском клубе.

— У меня есть товарищ с очень хорошим и большим футбольным кругом общения. У него была возможность привезти меня в Беларусь, вот он мне и предложил попробовать свои силы в «Немане». Как-то не размышлял долго. Связался с Даниэлем Стойковичем, мы с ним успели немного потренироваться в «Алашкерте», и он сказал мне, что ему в Гродно все нравится. Вот я и согласился.

— Твое первое и самое сильное впечатление после приезда в Гродно?

— Безусловно, это наш тренер. Мне импонирует, что он всегда все говорит в глаза. Мне близки многие его взгляды, понравилось то, как он себя ведет с игроками.

— Какая твоя цель на время пребывания в клубе?

— Сейчас самое главное – помочь команде достичь как можно лучшего результата. Ну и, не скрою, хочу закрепиться в основном составе «Немана», чтобы своей игрой обратить на себя внимание и вернуться в сборную Армении, – сказал Кадимян.