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Владимир Белявский: «Сейчас рамадан, Яхшибоев не кушает. Но он молодец, два тайма выдержал»

01.05.2020 18:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский прокомментировал результат матча против «Смолевичей» (2:0).

– До сегодняшнего матча было три поражения. Был неприятный осадок. Думаю, у соперника похожая ситуация. Тягучая игра.

- Активно начали – это был такой план на игру?

– Мы так играем. Но не реализовали моменты, появилась какая-то неуверенность в своих силах.

- У Яхшибоева много моментов, но фортуна отвернулась.

– Вы поймите, человек из другой страны. Во-вторых, сейчас рамадан, он не кушает. А это очень тяжело себя пересилить. Он молодец, два тайма выдержал. Думаю, он будет прибавлять, – сказал Белявский в эфире канала «Беларусь 5».

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Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский прокомментировал результат матча против «Смолевичей» (2:0).
 
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