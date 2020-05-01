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Владимир Белявский: «Сейчас рамадан, Яхшибоев не кушает. Но он молодец, два тайма выдержал»
01.05.2020 18:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский прокомментировал результат матча против «Смолевичей» (2:0).
– До сегодняшнего матча было три поражения. Был неприятный осадок. Думаю, у соперника похожая ситуация. Тягучая игра.
- Активно начали – это был такой план на игру?
– Мы так играем. Но не реализовали моменты, появилась какая-то неуверенность в своих силах.
- У Яхшибоева много моментов, но фортуна отвернулась.
– Вы поймите, человек из другой страны. Во-вторых, сейчас рамадан, он не кушает. А это очень тяжело себя пересилить. Он молодец, два тайма выдержал. Думаю, он будет прибавлять, – сказал Белявский в эфире канала «Беларусь 5».
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Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский прокомментировал результат матча против «Смолевичей» (2:0).
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