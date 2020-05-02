Юрий Файков: «Шахтер» предложил контракт по схеме «2+1» и я его подписал»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сообщил о том, что подписал новый контракт с командой.

– На следующий сезон остаетесь в «Шахтере»?

– Да, мне предложили контракт по схеме «2+1». И вчера я его подписал. Вместе со мной остается в «Шахтере» и весь тренерский штаб, – рассказал Файков.

В ушедшем сезоне «горняки» стали третьими в регулярном чемпионате, а в Кубке президента впервые с 2016 года добрались до финала, где уступили трофей минской «Юности» (итог серии 1-4).

Директор «Шахтера»: «Файкову предложен контракт на два года. С вероятностью, в 95%, чемпионами станем через один сезон»

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