|
Юрий Файков: «Шахтер» предложил контракт по схеме «2+1» и я его подписал»
02.05.2020 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– На следующий сезон остаетесь в «Шахтере»?
– Да, мне предложили контракт по схеме «2+1». И вчера я его подписал. Вместе со мной остается в «Шахтере» и весь тренерский штаб, – рассказал Файков.
В ушедшем сезоне «горняки» стали третьими в регулярном чемпионате, а в Кубке президента впервые с 2016 года добрались до финала, где уступили трофей минской «Юности» (итог серии 1-4).
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков сообщил о том, что подписал новый контракт с командой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)