ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

UFC Fight Night 171: Орловский против Линса и другие бои

13.05.2020 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В Джексонвилле (штат Флорида) 13 мая состоится UFC Fight Night 171.

Главным боем вечера станет схватка полутяжеловесов Энтони Смита и Гловера Тейшейры.

В основном карде подерутся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прю, а также Дрю Добер и Александр Эрнандес, который 18 апреля должен был драться с россиянином Исламом Махачевым.

В прелимах выступит белорус Андрей Орловский, соперником которого станет победитель Гран-при PFL Филипе Линс.

Всего на UFC Fight Night 171 запланировано 11 боев.

Основной кард:

Энтони Смит – Гловер Тейшейра;

Бен Ротвелл – Овинс Сен-Прю;

Дрю Добер – Александр Эрнандес;

Рэй Борг – Рики Симон;

Карл Роберсон – Марвин Ветторри;

Прелимы:

Андрей Орловский – Филипе Линс;

Майкл Джонсон – Тиаго Мойсес;

Сиджара Юбэнкс – Сара Морас;

Габриэль Бенитес – Омар Моралес;

Хантер Азур – Брайан Келлехер;

Чейс Шерман – Ике Вилльянуэва.

Гэтжи нокаутировал Фергюсона на UFC 249! Все подробности – в нашем онлайне

Василий Уткин: «Бой Фергюсона с Хабибом многих бы разочаровал»

UFC вернулся! Сделай ставку на Winline и получи кэшбэк 5%

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Джексонвилле (штат Флорида) 13 мая состоится UFC Fight Night 171.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гол Кадимяна назван самым красивым в 8-м туре чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика