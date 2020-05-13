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UFC Fight Night 171: Орловский против Линса и другие бои
13.05.2020 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Джексонвилле (штат Флорида) 13 мая состоится
Главным боем вечера станет схватка полутяжеловесов
В основном карде подерутся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прю, а также Дрю Добер и
В прелимах выступит белорус Андрей Орловский, соперником которого станет победитель Гран-при PFL Филипе Линс.
Всего на UFC Fight Night 171 запланировано 11 боев.
Основной кард:
Энтони Смит – Гловер Тейшейра;
Бен Ротвелл – Овинс Сен-Прю;
Дрю Добер – Александр Эрнандес;
Рэй Борг – Рики Симон;
Карл Роберсон – Марвин Ветторри;
Прелимы:
Майкл Джонсон – Тиаго Мойсес;
Сиджара Юбэнкс – Сара Морас;
Габриэль Бенитес – Омар Моралес;
Хантер Азур – Брайан Келлехер;
Чейс Шерман – Ике Вилльянуэва.
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В Джексонвилле (штат Флорида) 13 мая состоится UFC Fight Night 171.
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