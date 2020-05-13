UFC Fight Night 171: Орловский против Линса и другие бои

Источник материала: Tribuna.com

В Джексонвилле (штат Флорида) 13 мая состоится UFC Fight Night 171.

Главным боем вечера станет схватка полутяжеловесов Энтони Смита и Гловера Тейшейры .

В основном карде подерутся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прю, а также Дрю Добер и Александр Эрнандес , который 18 апреля должен был драться с россиянином Исламом Махачевым.

В прелимах выступит белорус Андрей Орловский, соперником которого станет победитель Гран-при PFL Филипе Линс.

Всего на UFC Fight Night 171 запланировано 11 боев.

Основной кард:

Энтони Смит – Гловер Тейшейра;

Бен Ротвелл – Овинс Сен-Прю;

Дрю Добер – Александр Эрнандес;

Рэй Борг – Рики Симон;

Карл Роберсон – Марвин Ветторри;

Прелимы:

Андрей Орловский – Филипе Линс;

Майкл Джонсон – Тиаго Мойсес;

Сиджара Юбэнкс – Сара Морас;

Габриэль Бенитес – Омар Моралес;

Хантер Азур – Брайан Келлехер;

Чейс Шерман – Ике Вилльянуэва.

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