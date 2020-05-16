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Олег Антоненко: «Не будет «Динамо» в КХЛ – даже не представляю, что будет с нашим хоккеем»

16.05.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о том, стоит ли минскому «Динамо» выступать в предстоящем сезоне КХЛ на фоне недавних сообщений о том, что у клуба наблюдаются финансовые проблемы.

– Очень непонятна судьба «Динамо» в КХЛ. Нужен ли белорусский клуб в лиге?

– Конечно, нужен. Обязательно нужен. Тем более, в преддверии домашнего чемпионата мира – это хорошая школа, чтобы попробовать молодых к этому чемпионату. Опять же, не будет «Динамо» – даже не представляю, что будет с нашим хоккеем, потому что даже цель есть у молодых – попасть в «Динамо», попасть в сборную. Так что, на мой взгляд, обязательно нужна команда в КХЛ.

– Уход Костицына, Евенко, Готовца сильно повлияет на игру команды? Кто-нибудь из молодых белорусов может их заменить?

– Я не Ванга. Не могу предвидеть, что осенью, зимой будет. На данном этапе, конечно, это потери. Но такая спортивная жизнь – одни уходят, а другие приходят. Понятно, что лидеры должны быть в команде. Но наверняка найдется, кто возьмет на себя эту роль

– Если все-таки «Динамо» не будет в КХЛ, то это сильно ударит по белорусскому хоккею?

– На мой взгляд, да.

– «Динамо» до сих пор не укомплектовано. Если «зубры» все-таки останутся в КХЛ, то нас ждет тяжелый сезон? Или еще есть шансы выступить хорошо?

– Ну, у нас все сезоны были нелегкие. Кроме тех, где легионеры выстреливали. При этом, как ни крути, а в «Динамо» у нас играет больше 50% игроков сборной, – сказал Антоненко.

Басков заявил о том, что минское «Динамо» не рассматривает вариант выхода из КХЛ

 
 
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Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о том, стоит ли минскому «Динамо» выступать в предстоящем...
 
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